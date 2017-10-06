Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökçek açıklaması: ''Hayal ürünü''

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını istedi' haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu an böyle bir şey yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez” demişti. Erdoğan, İran dönüşü uçakta da şunları söylemişti: “Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamın boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor? AK Parti bir davadır.”

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Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Melih Gökçek'i Beştepe'de kabul etmiş, görüşmenin ardından Melih Gökçek resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunnuştu. Gökçek mesajında; 'Dün gece sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sn Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca büyükşehirin devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim.. Kamuoyunun bilgisine' yazmıştı.

Erdoğan - Gökçek görüşmesi sonrası ilk açıklama Gökçek'ten