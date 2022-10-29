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''Cumhuriyet'' çıkışıyla tepki çeken Mahir Ünal'dan 29 Ekim paylaşımı

''Cumhuriyet'' çıkışıyla tepki çeken Mahir Ünal'dan 29 Ekim paylaşımı
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Cumhuriyet ve Harf Devrimi'ni hedef aldığı için tepki toplayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini hedef alan sözleriyle büyük tepki çekmişti.

KENDİ PARTİSİ DE ARKASINDA DURMADI
Kendi partisi tarafından bile eleştirilen Mahir Ünal'ın bu paylaşımı sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.

"CUMHURİYET BAYRAMIMIZ" İFADESİNİ KULLANDI
Sosyal medya hesabından "Türkiye yüzyılı" vurgulu bir paylaşım yapan Ünal, "Türkiye Yüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler ak parti mahir ünal 29 ekim cumhuriyet bayramı
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