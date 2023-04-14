Dans ettiği görüntüler sonrası adaylıktan çekilmişti: 20.000 TL teklif ettiler ama...

Dans ettiği görüntülerin sosyal medyada gündem olması sonrası adaylıktan zorla çekilen Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı'dan yeni iddialar geldi.

Memleket Partisi'nde 14 Mayıs seçimleri için adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklanmış, Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer almıştı.

Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem olmuş, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenilmişti.

ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Saygı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında istifa süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş; Saygı, kendisinin "zorla istifa ettirildiğini ve istifa etmesi için 5 bin TL teklif edildiğini" açıklamıştı.

20 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER

Saygı bugün Z TV canlı yayınına katıldı.

"Ben para talep etmedim, onlar bana para teklif ettiler. İlk başta yok dedim. Sonra ısrar ettiler. 'Kabul etmezsen savcılıkla uğraşırsın' dediler" ifadelerini kullanan Saygı, "Bunlar bana 20 bin lira para teklif ettiler. Dediler ki: 'Sen çekil, biz seni ilçe başkanı yapacağız, yönetim kurulu üyesi yapacağım.' Ben gidip imza attım, sonra kimse yüzüme bakmadı" sözlerini sarf etti.