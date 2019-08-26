Davutoğlu AK Parti'den ihraç mi edilecek ?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gündemi sarsan açıklamalarını değerlendirdi. Davutoğlu’nun AK Parti’den kopuş sürecine girdiğini belirten Zeyrek, Davutoğlu’nun AK Parti yönetimini üst perdeden eleştirdiğine dikkat çekti. Zeyrek ayrıca AK Parti yönetiminin Davutoğlu'nu kesin ihraç talebi ile disipline sevk edebileceğini sözlerine ekledi.

Zeyrek yazısında şu ifadeler yer verdi:

Genel başkanlığını yaptığı, başındayken iki genel seçime girdiği, 81 ilde miting yaptığı, teşkilatlarıyla hukuk oluşturduğu partiyi bırakması Ali Babacan'ın bırakması kadar kolay değil.

Ancak, Sakarya konuşmasından sonra Davutoğlu-AK Parti bağı sürdürülebilir olmaktan çıktı.

Çok yakın bir zamanda Davutoğlu'nun partiden istifa etmese de parti yönetimi kendisini kesin ihraç istemi ile disipline sevk edebilir.

Taraflar eteklerindeki taşları dökmeye başlayabilir.

Yani bir başka deyişle çarşı karışabilir.

Belki biz de bu sayede perde gerisinde kalmış onlarca gerçeği öğrenme fırsatı buluruz.