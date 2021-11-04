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Davutoğlu: Bahçeli çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

Davutoğlu: Bahçeli çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli için, "2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2002 yılını hatırlatarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifaktan ayrılacağını iddia etti.

"ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYECEK"

"Bu iktidar gidecek!" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek!" dedi.

Davutoğlu'nun paylaşımı:

 

Etiketler davutoğlu bahçeli
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