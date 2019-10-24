Davutoğlu cephesinden mühür yorumu !

Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin İstanbul'daki il teşkilatı binası, AK Parti'li belediye tarafından mühürlenmişti.

“İSTANBUL’DA CHP’Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERLERDEN TUTSUNLAR”

Davutoğlu’yla birlikte hareket eden AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İstanbul’daki “mühürlenme” olayına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:“Ben onların yerinde olsam CHP’li belediyelerin olduğu yerden tutarım. Ankara’da Çankaya’dan. Arkadaşlara tavsiye ediyorum, İstanbul’da CHP’li belediyelerin olduğu yerlerden tutsunlar.

“YOKSA ÇADIRI BİLE ÇOK GÖRÜRLER BİZE”

Ankara’da da Çankaya Belediyesi uygundur ama Güneydoğu Anadolu’da kayyumun olduğu yerlere dikkat etsinler, her tarafa kayyum atanmadan önce ellerini çabuk tutsunlar, yoksa çadırı bile çok görürler bize.

“BUNLAR 28 ŞUBAT’TA BİLE YAŞANMAMIŞ ŞEYLER”

İnsanlara psikolojik baskı yapıyorlar, ‘gitmeyin, işinize son veririz, gitmeyin, şöyle olur, böyle olur, gidenleri tespit ediyoruz’ gibi hiç yakışmayacak şeylerin söylendiği kulaklarımıza geliyor ama bize hiç kimse kalkıp da bir şey söylemedi şimdiye kadar. Bunlar 28 Şubat’ta bile yaşanmamış şeyler. 28 Şubat’ta bile bu tür şeyler olmamıştı. Şimdi kendilerinden olmayan herkes zarar görüyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hukuk devleti askıya alınmamalıdır. Hukuk herkese bir gün lazım olur.

”AK Parti’Lİ BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Bahçelievler’deki binayı mühürleme kararı alan belediye yönetimi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.