Davutoğlu seçim tahminlerini paylaştı: Yüzde 60...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'bir hata yapılmazsa' seçimin yüzde 60 - yüzde 40 şeklinde biteceği görüşünü dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un gündeme dair sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışmayı yorumlayan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız. Kılıçdaroğlu'nun niyeti o seccadeye basarak seccadeye hakaret etmek mi? Hadi Kılıçdaroğlu'nun dine saygısına inanmadınız da aklını da mı kaybetti? Türkiye'de bir siyasetçi seçim öncesinde böyle bir şey yapar mı? Hiç mi Sayın Erdoğan'ın hatası olmadı?

Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuştum, 'Üzülmeyin bunlara' dedim. Kılıçdaroğlu da 'Biz seccadeyi namazdan sonra toplar, kenara kaldırırız, yerde bırakmayız. Yerde seccade olacağı aklıma bile gelmedi.' dedi. Rahmetli Erbakan hocanın Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu da çıktı açıklama yaptı. Hala niye tepinirsiniz bu konu üzerinde? Mitinglerde seccade göstermek dine zarar verir. Bazı mezheplerde ayakkabı ile namaz kılarlar. Kaç sefer özür diledi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu imani bir mesele değil ama bir başka Müslümanın niyetini sorgulamak imani bir meseledir. Allah'ın kullarını yargılama hakkına sahip değilsin Erdoğan. Böyle bir hakkı kimse sana vermedi."

Davutoğlu, devamında 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin tahminlerini de paylaştı:

'UCUBE SİSTEMİN DEVAMINI İSTEMEYEN BİRİSİ MUHARREM İNCE'YE OY VERMEZ'

"Belli partiler veya liderler belli dönemlerde yükselirler sonra düşerler. Yerleşik bir siyasi geleneğe oturmayan partiler ya da liderler, tabandan destek almayanların böyle bir yapısı olur. Bir dönem popüler olurlar. Seçime giren seçmen sadece kimi istediğiyle ilgili karar vermeyecek daha çok kimi istemediğiyle ilgili karar verecek. Bugünkü ucube sistemin devamını istemeyen birisi Millet İttifakı'na oy verecekken gidip de Muharrem İnce'ye oy vermez. Seçmenin son andaki kararı kimi istemediğine göre şekillenecek.

'HATA YAPMAZSAK SEÇİM 60’A 40 BİTER'

Bizim tarafta bir hata olmazsa, bir söylem hatası olmazsa, kendi içimizde bir hata olmazsa birbirimizin işini kolaylaştırırsak, muhafazakarı soğutan bir söylem olmazsa veya Kürt seçmeni tedirgin eden bir şey olmazsa Türkiye'deki seçim yüzde 60 yüzde 40 gibi biter. Ben seccadeyi bir hata olarak görmüyorum orada bir irade yok."