Siyasetin gündeminde önemli bir yer tutan yeni parti çalışmaları, iktidar partisinin de ana gündem başlıklarından birini oluşturuyor. AK Parti'de, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da aralarında olduğu bazı üst düzey yöneticiler, illerdeki yeni parti çalışmalarını izlemek ve AK Parti'den istifa edebilecek isimleri partide kalmaya ikna etmekle görevlendirildi.

Yeni Çağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre AK Parti yönetiminin daha çok Ali Babacan cephesine odaklanıldığı belirtildi. AK Parti'nin üst düzey yöneticilerinden bir ismin aktardığına göre, iktidar partisinde Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin gerek AK Parti tabanı gerekse de kamuoyunda ciddi bir karşılık bulamayacağı görüşü hakim.

Konu ile ilgili konuşan AK Partili yetkili, "Davutoğlu'nun önderlik edeceği yeni partinin pek bir varlık göstereceğini düşünmüyoruz. Gözlemimiz bu yönde. O yüzden daha çok Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partileşme çalışmalarına odaklanmış haldeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Partili isim, "AK Parti Milletvekilleri içerisinde yeni parti kurmaya yönelen eski yol arkadaşlarımızla temasta olan isimler olduğunu biliyoruz. Ancak AK Parti'den yeni partilere grup kurduracak oranda bir istifa dalgasının yaşanması gibi bir durum söz konusu olmaz." ifadelerini kullanırken, AK Parti Milletvekilleri içerisinde yeni partilerle irtibatta olan isimlerin daha çok Ali Babacan cephesi ile temasta olduklarını kaydetti.





Kaynak Yeniçağ: AK Partili yetkili: "Davutoğlu'na değil, Babacan'a odaklandık"