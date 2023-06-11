Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Nebati'ye ''Bre akılsız adam'' göndermesi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan eski Hazine ve Maliye Bakanı AK Partili Nureddin Nebati'ye "bre akılsız adam" göndermesi geldi..

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Bre akılsız adam!" başlığıyla video paylaştı. Videoda, ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek'in "rasyonel zemin" mesajı ile Nebati'nin "İngiliz vatandaşı maliyeci" ifadeleri yer aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi Nureddin Nebati'den devraldığı ve konuştuğu kısımların yanı sıra Davutoğlu'nun Nebati'ye yönelik ağır eleştirileri de yer aldı.

Mehmet Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" mesajı üzerinden Nebati'ye göndermede bulunulan videoda Nebati'nin, "Sen kim oluyorsun da beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı’nı hor göreceksin. Hadi oradan, hadi" ifadelerine yer verildi.

Videonun sonunda ise Davutoğlu'nun daha önce "Ekonomiyi yönetecek beyin yok" dediği Nebati'ye ağır sözlerle yüklendiği kısım yer aldı.