Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Hani dünya lideriydin?''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Davutoğlu, ''Sayın Erdoğan neden susuyorsun. Ankara'da başkentin göbeğinde bir yiğit genç kayboldu niye hesap sormuyorsun? Hani dünya lideriydin? Sen Ankara'nın bile lideri değilsin, Ankara'nın sokaklarının lideri ol sayın Erdoğan'' ifadelerini kullandı.

30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MHP'NİN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Muhalefetin Sinan Ateş cinayetini gündemde tutma çabalarına rağmen, MHP ve Ülkü Ocakları Ateş'in adını anmaktan imtina ederken, açıklamalarında da üstü kapalı ifadeler kullanmaya devam ediyor.

DAVUTOĞLU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Konuya ilişkin art arda açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayeti üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından Erdoğan'a seslendiği bir konuşmanın görüntülerini paylaşan Davutoğlu, paylaşımına not olarak ise "Bırak dünyayı sen önce Ankara sokaklarının lideri ol" ifadelerini düştü.

"SEN ANKARA'NIN BİLE LİDERİ DEĞİLSİN"

Davutoğlu'nun tweet attığı videoda ise şu ifadeler yer aldı; "Sayın Erdoğan neden susuyorsun. Ankara'da başkentin göbeğinde bir yiğit genç kayboldu niye hesap sormuyorsun? Hani dünya lideriydin? Sen Ankara'nın bile lideri değilsin, Ankara'nın sokaklarının lideri ol sayın Erdoğan."