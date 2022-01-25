Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ve Erdoğan'ın olması dikkat çekti.

Video “Meydanı asla bu dava sahtekarlarına bırakmayacağız” notu ile paylaşıldı.

Davutoğlu’nun paylaştığı videoya göre “davaya zarar verenler” şu şekilde:

“Davaya otoriter bir yoksulluk düzeni kurup rantiye sınıfını destekleyenler zarar zarar verdi”

“Dürüstlüğü, adaleti söyleyen Nass’ı örtülü faize alet edenler zarar verdi”

“Davaya yandaşı zengin edenler zarar verdi”

“Davaya torpille yakınlarını atayanlar zarar verdi”

“Davaya damadı bakan yapanlar zarar verdi”