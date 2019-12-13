Davutoğlu'nun bugün resmen tanıttığı Gelecek Partisi'nin belediyesi oldu!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını üstleneceği Gelecek Partisi’nin 154 kişilik kurucular kurulunun büyük çoğunluğunu, AK Parti’de görev almış isimler oluşturuyor.

Davutoğlu’yla birlikte AK Parti’den 13 Eylül’de istifa etmiş olan eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Parti kuruluş dilekçesini bakanlığa ilettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, detay vermekten kaçınmıştı. Ancak gece geç saatlerde, Kurucular Kurulu listesi basına yansıdı. Böylece Davutoğlu’nun öncülüğünde “Gelecek Partisi” adıyla bakanlığa yapılan başvuruda, 154 kişilik Kurucular Kurulu listesindeki isimler ortaya çıktı.

Kurucular Kurulu’nda Davutoğlu’nun dışında 18 eski AK Partili de milletvekili yer aldı. Bu isimler Abdullah Başcı, Avni Erdemir, Ayhan Sefer Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cesim Gökçe, Cuma İçten, Feramuz Üstün, İbrahim Mustafa Turhan, Mehmet Ali Pulcu, Mehmet Atilla Maraş, Mustafa Baloğlu, Mustafa Bilici, Mustafa Öztürk, Ömer Ünal, Selçuk Özdağ, Şenol Gürşan ve Talha Erol Durmaz oldu.

Davutoğlu'ndan Gelecek Partisi toplantısında dikkat çeken açıklama

İLK BELEDİYE BAŞKANI

Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip oldu. Kurucu üye Halil Kulak, 31 Mart seçimlerinde, bağımsız aday olarak Karaman’ın Sarıveliler ilçesi belediye başkanı seçilmişti.

Kurucu üye Kulak, 31 Mart seçimlerinde, bağımsız aday olarak Karaman’ın Sarıveliler ilçesi belediye başkanı seçilmiş ve bu görevini yürüten bir isim.

Böylelikle Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip olmuş oldu.