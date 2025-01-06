DEM Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret

DEM Parti'nin İmralı heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

İmralı'da 28 Aralık'ta gerçekleşen görüşmede yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarete Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti. Arıkan, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Önerilerini, uyarılarını ve tavsiyelerini aldık. Bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bunu tesis edeceğiz ve el birliği ile bütün fertlerimizle yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz” dedi.

ARIKAN: KENDİLERİNE DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise heyetin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Önemli bir süreç yaşıyoruz. Hem süreçle alakalı katkılarımızı hem de kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Onlar önemli bilgilendirmelerde bulundular. Biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz. Sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan DEM Parti heyeti, yarın saat 13.00'te DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve saat 15.30'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

DHA