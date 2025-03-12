DEM Parti İmralı heyeti Erdoğan'dan randevu istedi

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından çıkışta basın mensuplarının DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Arkadaşlar görüşecekler" dedi. Erdoğan, kendisinin randevu verip vermeyeceği sorusuna da "Benden de istendiği takdirde ben de veririm" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise ''Heyetimiz Sayın Erdoğan’la görüşecek, görüşmeli. Biz buradayken heyetimiz de bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak.'' açıklamasında bulundu.

BAŞVURU YAPILDI

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.