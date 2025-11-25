  1. Anasayfa
  4. DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı

DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı

Güncelleme:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komisyon heyetinin İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmasının ardından AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti, dün İmralı'ya gitti. Heyet ile teröristbaşı Abdullah Öcalan arasında gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

HATİMOĞULLARI'NDAN İMRALI GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı'da teröristbaşı Öcalan'la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Hatimoğulları, "Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan, giden komisyona burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır" diye konuştu.

"SURİYE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE IŞIK TUTACAK"

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmede, "Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler" yaptığını ifade eden Hatimoğulları, "Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması, komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır. Barış ve demokratik toplum bu süreçte dün itibarıyla tarihi bir eşik, adım atılmış oldu. Türkiye halklarının geleceği için bu sürecin başarıya ulaşması şart. Başarıya ulaşmasının yolu iktidar ve muhalefetin süreci tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle, barışın daha çok toplumsallaşabilmesi için çalışmasıyla mümkündür. Bu komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını elbette çok isterdik ama olmadı" dedi.

Hatimoğulları, İmralı görüşmesine ilişkin bir soru üzerine komisyon başkanının komisyon toplantısı sonrasında görüşmeye ilişkin açıklama yapacağını belirterek, tutanakların açık olması gerektiğini ifade etti.

