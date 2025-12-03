  1. Anasayfa
DEM Partili Koçyiğit ilk kez yanıt verdi: Teröristbaşı Öcalan ''Bahçeli'ye darbe olur'' dedi mi?

Güncelleme:

İmralı'ya giden komisyon heyetinde yer alan DEM Parti Grup Başkanbvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, teröristbaşı Öcalan'ın ''Süreç başarısız olursa MHP içerisinde Bahçeli’ye darbe olur'' dediği iddialarına yanıt verdi.

TBMM'de süreç kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya giderek bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. 

AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer üye ile oluşturulan heyetin İmralı ziyaretine ilişkin komisyonun perşembe günü toplanması ve ayrıntıları ele alması bekleniyor. 

MHP'DE DARBE İDDİASI

Heyetin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesine ilişkin tartışmalar sürerken AK Partili Şamil Tayyar çarpıcı bir iddia ortaya attı. 

Tayyar, Öcalan'ın "Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini iddia etti. Bahçeli, iddiaya yanıt olarak, "Bunların hepsi fasa fiso" dedi.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT: ÖCALAN'IN BÖYLE BİR CÜMLESİ YOK

İmralı'ya giden heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Spot Basın Kooperatifi’nin Youtube kanalında konuştu.

Koçyiğit, "Öcalan’ın ‘Süreç başarısız olursa MHP içerisinde Bahçeli’ye darbe olur’ gibi bir cümlesi yok" dedi.

Koçyiğit, şu ifadeleri kaydetti:

'Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır' diye belirttiğini en genel haliyle ifade etmek daha doğru olur açıkçası. Bu bir manipülasyon ve yapan kişiyi de herkes tanıyor. Şamil Tayyar’ın söylediği gibi bir şey değil. Sayın Bahçeli ilk günden beri ciddi bir biçimde risk alarak bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk üstlenen olması gerekeni de çok açık ve net bir şekilde ifade eden bir yerde duruyor. Bir odak var. Bu odak çoklu bir şekilde çözüm karşıtı hattın güçlenmesini istiyor ve herkesi de buraya çekmeye çalışıyor. Çözüm karşıtı odağın güçlenmesini engelleyecek bir pozisyonu herkesin göstermesi gerekiyor."

Etiketler MHP darbe şamil tayyar Gülistan Kılıç Koçyiğit abdullah öcalan
