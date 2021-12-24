  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Demirtaş muhalefete seslendi: ''Ortak aday olsam kazanırım''

Demirtaş muhalefete seslendi: ''Ortak aday olsam kazanırım''

Demirtaş muhalefete seslendi: ''Ortak aday olsam kazanırım''

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım'' dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"CEZAEVİNDEN BİLE SEÇİM KAZANIRIM"
Açıklamasında "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" diyen Demirtaş, "Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor.

"MERAK ETMEYİN BİZ VARIZ"
Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.

SİYASİ YASAK İSTENMESİNE KARŞI AYM'YE DİLEKÇE VERDİ
Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da aralarında 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini istemişti. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş da hakkında siyasi yasak istenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Mahkemenin kendisine siyasi yasak getirmesi halinde kararın son cümlesi olarak "Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz" değiliz yazılmasını talep eden Demirtaş, dilekçesini "Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek tamamladı.

Etiketler selahattin demirtaş cezaevi muhalefet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinem Kobal dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Şoke eden gerçek terk edilmiş karınca yuvasına beton dökülünce ortaya çıktı
Piyasaların ateşi yükseliyor: Dolar kritik seviyeyi aştı
Uykusuz'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak döviz kapağı
Kur korumalı TL mevduatı hesaplarına ne kadar para yatırıldı ?
Tabiat parkında dehşet! Kartal küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı
Yargı'da Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu
Abdurrahman Dilipak ''seçim öncesi olacaklar'' deyip satır satır yazdı
Burası Sibirya değil Türkiye! Evleri kar altındaki tünellerle birbirlerine bağladılar
Bildiklerinizi unutun! Dünya'nın oluşumuyla ilgili ezber bozan teori