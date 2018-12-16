Deniz Baykal'a kötü haber

TBMM'ye gelen 17 yeni dokunulmazlık fezlekesinden birinin yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında düzenlendiği ortaya çıktı.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

DÜZENLENEN 17 FEZLEKEDEN 16'SI HDP'Lİ VEKİLLERE AİT

27. Yasama Dönemi milletvekilleri hakkında yeni düzenlenen 17 fezlekeden 16'sı HDP Milletvekillerine ait. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 3, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 3, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 3, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 2 fezleke hazırlandı. Hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk oldu.

MECLİS'TE YEMİN EDEMEYEN BAYKAL HAKKINDA DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ

Duvar'da yer alan habere göre; Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

YENİ YASAMA DÖNEMİNDE MECLİS'E 43 FEZLEKE GELDİ

Yeni yasama döneminde Meclis'e 43 fezleke gelmişti. 26'ncı Dönem'den devreden 252 fezleke ile sayı 295'e yükselti.

KOMİSYONA GÖNDERİLEN FEZLEKE SAYISI 312'YE ÇIKTI

Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312'ye çıkmış oldu.