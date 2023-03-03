DEVA Partisi'den Akşener'e çok sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına DEVA Partisi'nden sert tepki geldi.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği son toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kurmaylarıyla gece boyunca durum değerlendirmesi yapan Akşener, GİK toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek 6'lı Masa'dan kalktıklarını duyurdu. Masadaki 5 liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştıklarını, buna karşı çıktıklarını belirten Meral Akşener, dayatmayı kabul etmeyeceklerini kaydetti.

DEVA'DAN TEPKİ GELDİ

Konuya ilişkin DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den bir açıklama geldi.

Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" yorumunu yaptı.