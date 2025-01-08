  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEVA Partisi'nde bir vekil daha istifa etti

DEVA Partisi'nde bir vekil daha istifa etti

DEVA Partisi'nde bir vekil daha istifa etti
Güncelleme:

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Selma Aliye Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum. Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum. Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir" dedi.

'İNANDIĞIM DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEĞİM'

Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğini kaydeden Kavaf, "Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim" açıklamasında bulundu.

DEVA'lı milletvekili partisinden istifa ettiDEVA'lı milletvekili partisinden istifa ettiPolitika

 

DHA

Etiketler deva partisi istifa selma aliye kavaf milletvekili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kerimcan Durmaz kazancını açıkladı, gecelik ücreti dudak uçuklattı Kerimcan Durmaz kazancını açıkladı, gecelik ücreti dudak uçuklattı Otomobil pazarının kralı SUV'lar oldu: İşte en çok satan 20 SUV modeli Otomobil pazarının kralı SUV'lar oldu: İşte en çok satan 20 SUV modeli Apple'dan yıllar sonra yeniden ucuz iPhone müjdesi Apple'dan yıllar sonra yeniden ucuz iPhone müjdesi Türkiye'nin Eskimoları görüntülendi: Donmuş suda balık avı kamerada Türkiye'nin Eskimoları görüntülendi: Donmuş suda balık avı kamerada MHP, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma şartını açıkladı MHP, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma şartını açıkladı Ankara'da kan donduran olay: ''Boğazımı sıktı ve tecavüz etti'' Ankara'da kan donduran olay: ''Boğazımı sıktı ve tecavüz etti'' Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi Fast-Food devinin Türkiye'deki sözleşmesi feshedildi: Yüzlerce şube kapanacak Fast-Food devinin Türkiye'deki sözleşmesi feshedildi: Yüzlerce şube kapanacak Bakan Şimşek yaşam pahalılığının nedenini buldu! Bakan Şimşek yaşam pahalılığının nedenini buldu! Emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu
Ferdi Tayfur’un evlatlıktan reddettiği Tuğçe Tayfur’un, Ferdi Tayfur'a küfür yağmuru Ferdi Tayfur’un evlatlıktan reddettiği Tuğçe Tayfur’un, Ferdi Tayfur'a küfür yağmuru İslam Memiş rekor seviyeden dönen altın için tarih vererek uyardı İslam Memiş rekor seviyeden dönen altın için tarih vererek uyardı Arabeskin Prensi Ferdi Tayfur'un telif gelirleri ortaya çıktı Arabeskin Prensi Ferdi Tayfur'un telif gelirleri ortaya çıktı Trump'tan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler: ''Yapma dedim, yapmadı'' Trump'tan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler: ''Yapma dedim, yapmadı'' Icardi bu sefer Wanda Nara'nın ''çalımını'' yemedi... Icardi bu sefer Wanda Nara'nın ''çalımını'' yemedi... Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar! Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar! Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan ile ilişkisiyle ilgili olay itiraf Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan ile ilişkisiyle ilgili olay itiraf İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen oyuncunun açıklamaları olay oldu Askeri cephane deposunda büyük patlama: 13 asker kayıp! Askeri cephane deposunda büyük patlama: 13 asker kayıp! Mahkemeden hız sınırı cezaları için emsal karar: O ceza iptal edildi Mahkemeden hız sınırı cezaları için emsal karar: O ceza iptal edildi