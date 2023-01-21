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DEVA Partisi'nde istifa depremi! Babacan'ı eleştirip görevini bıraktı

DEVA Partisi'nde istifa depremi! Babacan'ı eleştirip görevini bıraktı
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DEVA Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Beyan, Ali Babacan'ı eleştirerek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bilecik'te, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Beyan, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

DİLEKÇEDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ
Beyan, partinin İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede dikkat çeken ifadeler kullandı. Babacan'ın ifadelerinin kendisiyle ters düştüğünü söyleyen Beyan, devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğü için görevi bıraktığını söyledi.

"ŞAHSIMIN DÜŞÜNCELERİNE TERS"
Beyan'ın dilekçesinde, "Son zamanlarda Sayın Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerinin şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup, devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden, şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan, ilçe başkanı olarak görev yaptığım DEVA Partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyelerimle istifa ediyorum." ifadeleri yer aldı.

BABACAN NE DEMİŞTİ?
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bir televizyon programında İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketiyle ilgili "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" ifadelerine yer vermişti.

Etiketler deva partisi ali babacan istifa
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