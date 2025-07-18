Devlet Bahçeli ''Devlet pazarlık yaptı'' iddialarına ateş püskürdü

MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ''Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir.'' açıklamasını yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “MYK-MDK Ortak Toplantısı'' öncesi yazılı basın açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, ''Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir. Al-ver sürecinin işletildiğini, kendisini fesih etmiş bir terör örgütünün yüksek bir aşamaya geçerek yeni kazanımlar elde ettiğini ileri sürmek namertçe bir saptırmadır. Hatta Sevr Antlaşması’nın bir maddesini dahi okumadan süreci makyajlanmış Sevr olarak mimleyenler ve böyle tevil etmeye çabalayanlar utanç çukuruna yuvarlanmışlardır." dedi.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

''Türkiye’nin yeni ahval ve durumuna ayak uyduramayanların, baş döndüren gelişmelere hazırlıksız ve dağınık şekilde yakalananların yalan ve iftiralardan medet ummaları, kara kampanyalara hız vermeleri bir bakıma bozulmuş mayalarının gereğidir.

Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir.

Al-ver sürecinin işletildiğini, kendisini fesih etmiş bir terör örgütünün yüksek bir aşamaya geçerek yeni kazanımlar elde ettiğini ileri sürmek namertçe bir saptırmadır.

Hatta Sevr Antlaşması’nın bir maddesini dahi okumadan süreci makyajlanmış Sevr olarak mimleyenler ve böyle tevil etmeye çabalayanlar utanç çukuruna yuvarlanmışlardır.

Bunun da ötesinde “teğmenleri ihraç ediyorlar, PKK’lıları askere alıyorlar” iddiası düşmana bile taş çıkartan bir ağızdır.

Terörü geçim kapısı görenlerin maması bitmiş, vanası kapanmıştır.

Bölücü terör örgütü PKK’nın silahları yakmasıyla yeni bir evreye geçilmiştir.

27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” sonuç vermiş, örgüt fesih kararını ilan ederek silahlara veda etabına geçmiştir.

Bu zorlu etabın herhangi bir provokasyona maruz kalmadan belirlenmiş takvim ve yol haritası kapsamında sonuçlandırılması, en son silahın yakılmasıyla tamamlanması elbette kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almıştır.

Milli birlik ve dayanışmaya hizmet eden, dava namusunu hayat memat konusu gören Türkiye sevdalılarının çelişkiye ve yanlışa düşmeleri beklenmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk milletine hizmet aşkını bihakkın ifa ve icraya memur ve bunu da sonuna kadar yerine getirmeye yeminlidir.

Terörsüz Türkiye sürecinin halkımıza anlatılması maksadıyla 81 ilimizi kapsayacak şekilde 9 il merkezli toplantılarımız 9 Ağustos 2025 tarihinde Erzurum’dan başlayacaktır.

“Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla vatanımızın tamamını müşfik ve kucaklayıcı bir siyaset üslubuyla dolaşıp düşüncelerimizi anlatacağız.

Bugünkü MYK-MDK ortak toplantısındaki diğer bir gündem konusu da bu olacaktır.

TBMM’de kurulması gündemde olan komisyona her türlü desteğimizi vereceğiz."

ŞAİBELİ LGS AÇIKLAMASI

Bahçeli şaibeli LGS açıklamasına dair de şunları söyledi:

"LGS’yi bile haksız yere siyasi istismar konusu haline getiren, evlatlarımızın hayalleriyle oynayan muhalefetin kazdığı dipsiz kuyulara nasıl düştüğünü sırasıyla ve mutlaka göreceğiz.

Türk milletinden ödün veriliyor diyenlere, Türk milletinin destanını yeni yüzyılda da okumaya devam edeceğiz.

Türk’süz Cumhuriyet diyenlere Türklüğün bekası, bin yıllık kardeşliğin yılmaz savunucusu olduğumuzu kararlılıkla göstermeyi sürdüreceğiz.

Unutulmasın ki, Milliyetçi Hareket Partisi’nin çizgisi nettir, ilkeleri berraktır, ülküsü büyüktür, ahlaki ve siyasi müktesebatı çelik gibidir ve bunlar değişmemiştir.

Türk-Kürt kardeşliği üstünde kumar oynayan kim olursa olsun alayının karşısında da sonuna kadar dimdik duracağız ve hesaplarını elhak bozacağız.

Bugün yapılacak MYK-MDK ortak toplantısına katılan dava arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyor başarılar diliyorum."