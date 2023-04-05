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Devlet Bahçeli'den ''Yavuz Ağıralioğlu'' açıklaması

Devlet Bahçeli'den ''Yavuz Ağıralioğlu'' açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifası hakkında yeni bir açıklama yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasını isim vermeden değerlendirdi. Bahçeli, "İYİ Parti’nin ve diğer zillet partilerinin PKK’yla ve HDP’yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi" dedi

MHP lideri Bahçeli, Türkgün gazetesine konuştu.

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu isim vermeden işaret eden Bahçeli, "Ne CHP’den ne de İYİ Parti’den hiçbir itiraz gelmedi. Rahatsız olmadılar. Bilakis bıyık altından güldüler. CHP’nin PKK’yla ve HDP’yle birlikteliği tescillendi. İYİ Parti’nin ve diğer zillet partilerinin PKK’yla ve HDP’yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.

Zamanında MHP’den ayrılan ve İYİ Parti'ye katılanların terörü destekleyenlerin arasında düştüklerini iddia eden MHP lideri Devlet Bahçeli, "MHP’yi PKK’ya değişenleri nasıl izah ve ifade etmeli? Bu kadar devşirilmiş bir siyasetin ülkemize sağlayacağı en küçük bir şeyden bahsetmek akıl karı mı? Ya CHP’yi nasıl tarif edelim? Aziz Atatürk’ün partisini bölücü teröre rehin bırakanları nasıl tanımlayalım? CHP’yi Kandil’in mağara deliklerine İP’le bağladılar" diye konuştu.

Etiketler mhp bahçeli Yavuz Ağıralioğlu
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