Dışişleri Bakanlığı: İlgili ülkelere nota verildi

Libya’ya uygulanan ambargoyu denetlemek için Akdeniz’deki uluslararası sularda dolaşan Hamburg isimli Alman fırkateynindeki deniz komandoları, dün öğleden sonra Libya’ya 200 km uzakta seyreden, sadece bisküvi ve boya taşıyan Türk yük gemisi ROSELINE-A'ya baskın düzenledi.

DIŞİŞLERİ: NOTA VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Ankara'daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir.

* Notamızda, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır.