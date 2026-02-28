Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 maddelik savaş bildirisi: Tüm dünyanın geleceği risk altında!

Orta Doğu’da sabah saatlerinde başlayan İsrail ve ABD’nin İran operasyonu sonrası Ankara’dan beklenen ilk resmi açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi ateş çemberine alan ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmalara ilişkin sert bir kınama yayımlarken, Türkiye’nin "arabuluculuk" rolüne hazır olduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan sürece dair resmi açıklama yayımladı. Şiddetin tırmanmasını kınayan Bakanlık, uluslararası hukukun çiğnendiğini vurgulayarak tarafları saldırıları durdurmaya davet etti. Türkiye'nin arabuluculuk desteğine hazır olduğu belirtilirken, bölgedeki Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm tedbirlerin alındığı duyuruldu.

Orta Doğu’da şafak vakti başlayan ve İran’ın misillemeleriyle geniş bir coğrafyaya yayılan çatışmalar üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi bir bildiri yayımladı. Açıklamada, İsrail ve ABD’nin müdahalesiyle başlayan sürecin sadece bölgeyi değil, tüm dünyanın geleceğini riske attığı vurgulandı.

"Uluslararası Hukuk Çiğneniyor, Siviller Hedefte"

Bakanlık açıklamasında, operasyonların masum sivillerin hayatını tehdit etmesinden duyulan derin kaygı dile getirildi. Şiddeti tırmandıracak kışkırtmaların kınandığı metinde şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir. Uluslararası hukuka aykırı her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz."

Türkiye’den "Arabuluculuk" Masası

Ankara, krizin derinleşmemesi için diploması trafiğini başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Bakanlık, bölgedeki meselelerin ancak barışçıl yollarla çözülebileceğini hatırlatarak, "Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır" mesajıyla taraflara müzakere kapısını işaret etti.

Türk Vatandaşları İçin Güvenlik Alarmı

Açıklamanın en kritik bölümlerinden biri de bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik oldu. Bakanlık, "İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" diyerek tahliye veya güvenlik protokollerinin devrede olduğunu hissettirdi.