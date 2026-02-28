  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 maddelik savaş bildirisi: Tüm dünyanın geleceği risk altında!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 maddelik savaş bildirisi: Tüm dünyanın geleceği risk altında!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 maddelik savaş bildirisi: Tüm dünyanın geleceği risk altında!
Güncelleme:

Orta Doğu’da sabah saatlerinde başlayan İsrail ve ABD’nin İran operasyonu sonrası Ankara’dan beklenen ilk resmi açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi ateş çemberine alan ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmalara ilişkin sert bir kınama yayımlarken, Türkiye’nin "arabuluculuk" rolüne hazır olduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan sürece dair resmi açıklama yayımladı. Şiddetin tırmanmasını kınayan Bakanlık, uluslararası hukukun çiğnendiğini vurgulayarak tarafları saldırıları durdurmaya davet etti. Türkiye'nin arabuluculuk desteğine hazır olduğu belirtilirken, bölgedeki Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm tedbirlerin alındığı duyuruldu. 

Orta Doğu’da şafak vakti başlayan ve İran’ın misillemeleriyle geniş bir coğrafyaya yayılan çatışmalar üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi bir bildiri yayımladı. Açıklamada, İsrail ve ABD’nin müdahalesiyle başlayan sürecin sadece bölgeyi değil, tüm dünyanın geleceğini riske attığı vurgulandı.

"Uluslararası Hukuk Çiğneniyor, Siviller Hedefte"

Bakanlık açıklamasında, operasyonların masum sivillerin hayatını tehdit etmesinden duyulan derin kaygı dile getirildi. Şiddeti tırmandıracak kışkırtmaların kınandığı metinde şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir. Uluslararası hukuka aykırı her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz."

Türkiye’den "Arabuluculuk" Masası

Ankara, krizin derinleşmemesi için diploması trafiğini başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Bakanlık, bölgedeki meselelerin ancak barışçıl yollarla çözülebileceğini hatırlatarak, "Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır" mesajıyla taraflara müzakere kapısını işaret etti.

Türk Vatandaşları İçin Güvenlik Alarmı

Açıklamanın en kritik bölümlerinden biri de bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik oldu. Bakanlık, "İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" diyerek tahliye veya güvenlik protokollerinin devrede olduğunu hissettirdi.

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Etiketler dışişleri Dışişleri Bakanlığı savaş İsrail İran abd Amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!