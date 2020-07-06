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  4. 06 Temmuz 2020 19:19

Dışişleri Bakanlığından Çin'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığını belirterek, yaralananlar ile kayıpların olmasını üzüntüyle öğrendiklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından Çin'e taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in orta ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kaybına yol açtığı belirtilerek yaralananlar ile kayıpların olmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Çin Halk Cumhuriyeti halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çin'de yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu.

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