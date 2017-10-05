Dışişleri'nden ABD'ye ''personel'' açıklaması !

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “Terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğunun kayıtlı personeli değildir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Büyükelçiliğince yapılan açıklamaya ilişkin bir soru üzerine, “25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir” dedi.

Müftüoğlu, “ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin M.T. isimli vatandaşımızın tutuklanması üzerine bir açıklama yayımladığını görüyoruz. Açıklamada, M.T.’nin ABD İstanbul Başkonsolosluğu 'yerel çalışanı' olduğu iddia edilmektedir. 25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir” ifadelerini kullandı.