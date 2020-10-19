SON DAKİKA
HASTA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 19 Ekim 2020 19:11

Dışişleri'nden Gine açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Gine Cumhuriyeti'nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükûnet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamalarında bulundu.

Dışişleri'nden Gine açıklaması
A+ A-

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gine Cumhuriyeti’nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükûnet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

dışişleri , bakanlık , gine
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM