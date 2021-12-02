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Dışişleri'nden Suriye Parlamentosu'nun skandal bildirisine sert yanıt

Dışişleri'nden Suriye Parlamentosu'nun skandal bildirisine sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'de Beşar Esad rejiminin sözde halk meclisinin, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddettiklerini bildirdi.

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 Bilgiç, Esad rejiminin sözde halk meclisinin bir açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarz açıklamaların, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüz binlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürü olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."

NE OLMUŞTU?

Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek “Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız” açıklamasında bulunmuştu. Resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu iddia etmişti.

Etiketler suriye hatay bildiri
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