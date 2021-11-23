Doların rekor kırmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu acil toplanma kararı aldı

Dolar, euro ve altının rekor kırmasının ardından Millet İttifakı ortaklarından peş peşe acil toplanma kararı geldi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dolar 13.50'yi, euro 15.20'yi, gram altın ise 761 lirayı görerek rekor tazeledi.

EKONOMİ KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Dolar krizinin ardından harekete geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi kurmaylarını saat 18.00'de Genel Merkez'de toplantıya çağırdı. İYİ Parti'nin açıklamasında toplantıda piyasalardaki hareketliliğin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Gaziantep ve Şanlıurfa programlarını iptal etti. CHP yönetimi yarın saat 12:00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.

DAVUTOĞLU'NDAN DA HAMLE GELDİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceğini duyurdu.