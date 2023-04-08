DSP'de peş peşe Erdoğan istifaları

DSP lideri Aksakal'ın 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceğini açıklamasının ardından 3 genel başkan yardımcısı istifa etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. Yıldırım, "Bu seçimde beraber yürüme teklifini yaptık” demişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu ziyaretin ardından 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine DSP Genel Başkan Yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe, sosyal medya hesaplarında partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Onur İste, şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.”

Dilara Tambova ise şu açıklamayı yaptı:

“Partimizin! Bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle; benim açımdan, doğrultu tutarlılığı taşımayacağı inancımdan dolayı; yaklaşık 5 dönemdir, büyük bir gurur ve özveriyle sürdürmüş olduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden, istifa etmiş bulunmaktayım”

Selçuk Karakülçe ise Facebook hesabından şu mesajı yayınladı:

“Bugün itibari ile Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Tüm kamuoyuna saygılarımla.”