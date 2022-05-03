Ekrem İmamoğlu Rize'de: Bu milletin en az yüzde 60'ının değişim istiyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulislerde adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayram ziyareti için Karadeniz'e gitti. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU GÜZEL KIYININ BEREKETİ 70'Lİ 80'Lİ YILLARDA BEREKET GETİRDİ"

Sözlerine çocukluk yıllarını anarak başlayan İmamoğlu, "Çocukluğumun en güzel anılarını bu kıyı şeridinde yaşadım. Ticaret yolculuğunda babamın araçlarına eşlik ettim, bu güzel kıyının bereketi 70'li 80'li yıllarda hanemize bereket getirdi. Rize'den başlar Hopa'ya kadar, oradan döner Artvin'e Murgul'a kadar kamyonla malzeme dağıtır, her ilçesinde müşterilerimizin tezgahlarına geçer, selamlaşır, kucaklaşır, hemhal olur birbirimizi anlardık" dedi.

"ÜST ÜSTE 2 DEFA KAYBETTİNİZ"

Konuşmasında iktidarı eleştiren ve muhalefet partilerinin kurduğu 6'lı masaya da değinen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bereketli günlerdi, doğal günlerdi. Kimse birbirine 'Sen necisin, hangi partilisin' demezdi. Herkes birbirine insan gözüyle bakar, kucaklaşır, helalleşir, selamlaşırdı. Kimse kimseye yüzünü ekşitmezdi. Niye bu hale geldik biz? Biz diyoruz ki ahlaklı siyaset, liyakat, eşitlik, özgürlük... Biz diyoruz ki hak eden kazansın. Başkaları da diyor ki 'Vatan haini', başkaları diyor ki 'Her şeyi ben kazanacağım'. Olmaz öyle şey! Bak öyle 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz.

"6 LİDERİN ORTAYA KOYDUĞU DÜŞÜNCENİN EN BÜYÜK NEFERİ OLACAĞIM"

Bugün Türkiye'de farklı siyasi görüşler bir araya geldi, memleketin tekrar özgürleşmesi için, tekrar insanların düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmesi için, gençler umutla dolsun diye bir ittifak masası kuruldu. Ben de 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin, İBB başkanı olarak en güçlü neferi olacağım. Hepinizin huzurunda söz veriyorum.

"BU MİLLETİN EN AZ YÜZDE 60'I DEĞİŞİM İSTİYOR"

Yola çıktığımızda, 'Ben İstanbul ittifakının adayıyım. Herkesin oyuna talibiz' demiştim ve günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İBB Belediye Başkanı seçildim. Şimdi de bu milletin en az yüzde 60'ının değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız. Bu masanın en büyük büyük vaadi barıştır, huzurdur, bir arada dimdik ayakta durmaktır. Gençlerine fırsat vermektir, tarımda üreticinin yanında olmaktır."