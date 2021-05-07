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Ekrem İmamoğlu'ndan ''Haliç'' paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ''Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin'' notuyla bir video paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından "Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin" notuyla bir paylaşım yaptı.

 Paylaşımda Haliç'ten görüntüler yer alırken "Haliç canlanıyor" ifadelerine yer verildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal meyda hesabından 5 Mayıs'ta yaptığı paylaşım ile Haliç'in temizlenme anlarına ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

Etiketler ekrem imamoğlu haliç paylaşım
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