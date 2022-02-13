Ekrem İmamoğlu'ndan liderler masasına buluşmasına ikinci yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 muhalefet partisi liderinin Ankara'da bir araya geldiği toplantıya ikinci kez açıklama yaptı.

6 muhalefet partisinin bir süredir üzerine çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin 6 genel başkan ilk kez Ankara'da bir araya geldi.

6 muhalefet liderini bir araya getiren zirvenin ana gündemi, mutabakat metninin yanı sıra bir komisyonun 'geçiş süreci’ni çalışması ve kimi başlıklarda ayrıca komisyonların kurulması oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıya ilişkin dün akşam bir açıklama yaptı. "''Bir yurttaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu. Bu sürecin baş mimarı Genel Başkanım CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım. Türkiye için bir araya gelen değerli Genel Başkanlarımız Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ı da kutlar, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullanan İmamoğlu'ndan 6 liderin toplantısına ilişkin ikinci bir açıklama da bugün geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

‘Dostlarımızla kazanacağız’ diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam.

Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum.