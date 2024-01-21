Erdal Beşikçioğlu, Erdoğan yüzünden istifa etmiş

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Devlet Tiyatroları’ndan istifa etme sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşması olduğunu açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafından Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Sözcü TV'de programa konuk oldu.

Erdal Beşikçioğlu 2013’te 20 yılı aşkın görev yaptığı Devlet Tiyatroları’ndan istifa nedenini canlı yayında ilk kez açıkladı.

Beşikçioğlu istifa nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşması nedeniyle olduğunu itiraf ederek şöyle açıkladı:

“Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu’da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep beyin bir konuşması vardı. ‘Ya bu sanatçılar çok ileri gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar’ dedi. Ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır. Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil istifa ettik ve Tatbikat Sahnesi’ni kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Eyvallahı olmayan bir tiyatro kurduk. Bazı şeyler de hoş sonuçlar doğurabiliyor. İyi ki de öyle olmuş, iyi ki de o lafı etmiş.”