Erdoğan 3 yeri saydı ve mesajı verdi !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Münbiç ile ilgili terör örgütünün hendekler kazdığını söyleyerek "mezarlarını hazırlıyorlar" dedi. Erdoğan "Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i Aynel Arab'ı Telabyad'ı Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İnsanlık tarihine yön vermiş, tüm dünyanın gözlerini diktiği stratejik bir bölgede yer alıyoruz.

Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşı'mızın kıtalarına ilham veren bu ruhla, bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık. İnşallah ebediyete kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine izin vermeyeceğiz.

Biz bugünlere daha ömrünün baharındayken ya şehit ol ya gazi diyerek Çanakkale, diğer cephelere gönderilen kahramanlığın fedakarlığı sayesinde geldik. Biz bu zamana gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek geldik.

MÜNBİÇ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i Aynel Arab'ı Telabyad'ı Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.