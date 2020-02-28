Erdoğan ABD’yi fiili desteğe çağırmaya hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkeli, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapılacağını duyurdu.

Altun, “Bugün Macron, Merkel, Trump, Johnson ile görüşme olacak” dediği açıklamasında Erdoğan ve Putin’in telefon görüşmesine ilişkin detaylar da aktardı.

Altun, “Putin ve Erdoğan’ın en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı” dedi.

Altun, yeni tezkereye ihtiyaç olmadığını ekledi.

Altun’un açıklamaları şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, sayıları milyonu bulan insanları sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanlarının eklendiğini belirtmiş, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurgulamıştır.”

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye heyetinin Ankara’da önerdiği çerçevede bir an önce kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini ve rejimin Soçi Muhtırasına uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir.”

“Bu tür saldırıların Türkiye’yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmez”

“Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye’yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi, tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana Süreci’nin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir.”



