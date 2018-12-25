Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Hazırladığımız bütçe ile Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız bütçenin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira faiz hariç 843,7 milyar lira olarak planladık. Milletimizden topladığımız vergileri milletimizin hizmetine sunmaya esas alıyoruz.

2002 yılında topladığımız her 100 liranın 83 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk bay Kemal. Bu rakam 2017'de yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etsekti 300 milyar liralık kaynağı milletimize hizmet için değil faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık. Ağustos ayındaki saldırıyı böyle güçlü altyapı ile karşılamamış olsaydık başka sorunlarla karşılaşabilirdik.

Ekonomiyi hem büyüttük, hem temelini sağlamlaştırdık. Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı sıkıntılar elbette var ama aşamayacağımız şeyler değil. İşsizlik rakamlarını 2019'da yeniden tek haneye düşürmeyi planladık ve bunu başaracağız. İhracat rakamları yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İhracat'ta yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Cari açık azalıyor. Gelişmeler sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekeceğimizi gösteriyor.

HİZMET ODAKLI BÜTÇE

2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Ana kalemleriyle baktığımızda bu gerçeği daha iyi görebiliriz. Eğitime bütçenin yüzde 17'sine denk gelen 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Ana muhalefetin sözcüsü esnaf kepenk kapattı, çiftçi tarlalarını satıyor diyor. Rakamları açıklıyorum buradan, sen hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz çiftçimizin, esnafımızın hep yanında olduk. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.

BES'TE DEVLET DESTEĞİNE 4,1 MİLYAR LİRA KAYNAK

Tasarruf sürdürülebilir büyümenin temel şartlarından biridir. BES'teki katılımcı sayısı 7 milyona ulaştı. 2019 bütçesinde devlet katkı payı olarak 4,1 milyar lira daha ayırdık. Genç girişimcileri desteklemek için yıllı 75 bin liraya kadar vergi muafiyeti getirdik. Pek çok sektörde ÖTV, KDV ve harç indirimleri yaptık. Önümüzdeki dönemde istihdam teşviklerine devam edeceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacakların vergi giderlerini devlet üstlenecek.

2019 GÖBEKLİTEPE YILI

2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Sadce Göbeklitepe yılı ilan ederken onunla kalmayacağız Gaziantep, Mardin, Adıyaman da bu işin içerisinde olacak. 5 ilimiz bu işinde içinde olacak şekilde bölgeyi ayağa kaldıracağız. Bu kadim yerleşim alanı tüm dünyanın dikkatini çekecek özelliktedir.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.

İSTİHDAM TEŞVİKİ

9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği 12 ay olarak devam edecek. Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz.



ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret açıklandı o da 2 bin 20 lira. Nasıl buldunuz? İşveren işçi bütün sendikalar burada adeta ittifakla karar aldılar ve bakanımız da açıklama yaptı. Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakam evli ve çocuklu olması durumunda artıyor. Yüzde 26 düzeyinde, net 417 lira arttığını gösteriyor. İşçi ve işverenlerimiz için olabilecek en iyi rakamın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın hamdolsun bu müjdelerle karşılanmış olması bütün hanelere sevinç bereket getirmiş olacaktır.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANIMIZA HAKARET YENİLİR YUTULUR DEĞİL"

Edepten ahlaktan yoksun ana muhalefet olmaz. Kullandıkları ifadeler yenilir yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek bizim haddimize değil. Türkiye'nin son 16 yılda mesafe alamadığı üstesinden gelemediği en büyük sorunu işini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Bu ülkede 40 yılı aşkın, silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış, şu anda da Milli Savunma Bakanlığı yapan bir kabine mensubu arkadaşımıza kalkıp da bu şekilde saldırma hakkına bunlar sahip değil.

"ÖNCE TAZMİNAT SONRA CEZA"

Bu edep yoksunları ile ana muhalefet politika yapıyor. Bunlarla bir yere varamazsınız. Bunlar yeri gelir terör örgütüyle kol kola yürür. Yeri gelir millete onların ağzıyla saldırırlar. Yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini cezaevinde ziyaret ederler. Bunlar kalkıp kabinemizin Milli Savunma Bakanına bu şekilde saldırma edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi yargıda vermek zorundayız. Vereceğiz de. Önce tazminat sonra ceza.



"CHP NEDEN RAHATSIZ?"

Onlardan demokrasimiz adına bir katkı beklemiyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamaları mümkün değildir. Bizim asıl merak ettiğimiz CHP'nin rahatsızlığıdır. Ülkemizi ileri taşıyacak bütçeden bütçeden neden CHP milletvekilleri rahatsızlık duyuyor? İttifakın CHP'lilerin kimyasını iyice bozmaya başladığı anlaşılıyor. Bütçe ile ilgil idişe dokunur tek bir söz ve fikir dahi bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret, hamaset, yalan, iftira ve manüplasyon var. Bir tanesi çıkmış bütçe yerine kendi egosundan bahsediyor. Biri gazi Meclis'in kürsüsünü Gezi olaylarını aklamak için kullanıyor."

"BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Bu CHP örgütün yanında yer alıyor, onları destekleyenlerin yanında yer alıyor. CHP'lilerin bu eş başkanlara karşı artan muhabbetlerinin ilgi ve alakalarının kaynağı düşündürücüdür. Ama bu tablo bizim için asla sürpriz değildir. Biz CHP'nin son dönemdeki sicilini biliyoruz.

CHP'nin 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü alçakların servis ettiği kayıtları Meclis kürsüsünde nasıl yayınladığını da biliyoruz.

7 Ağustos'ta kendisini davet ettim. Bir gün iki gün cevap yok. Sonra beyfendinin oradan katılacaklarına dair haber geldi. Geldi hayatında görmediği katılımı gördü. Bu süreç de uzun sürmedi. Birkaç gün sonra barış kardeşlik unutuldu. Bunların ruhunda bu yok. Bunların ruhunda birlik ve beraberlik yok. Ruhlarında ülkenin barışına bomba atmak var. CHP'nin yaşadığı savrulmaları, ittifak ortaklarına daha çok benzemesini şaşırtıcı bulmuyoruz.

CHP 15 Temmuz ihanetindeki gayri milli duruşuyla hala yüzleşmemiştir. Gezi olayları esnasında duvarlara ne yazdıklarını hatırlıyosunuz değil mi? Zulüm 1453'te başladı... Bunu yazanlarla yüzleşmediler. CHP 27 Nisan e-muhtırasına çanak tutan eylemleriyle yüzleşmemiştir. CHP'nin gerçek anlamda bir özeleştiriye ihtiyacı olduğu çok açıktır."