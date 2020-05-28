Erdoğan açıkladı: İşte yeni koronavirüs tedbiri kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır." dedi. Kamudaki idari izin ve esnek çalışma modeli de 1 Haziran'dan itibaren sonlandırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ederken 20 yaş altı kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek yeni kararları açıkladı.

İşte alınan kararlar:

- Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır.

- Kamu personeli 1 Haziran'da iş başı yapacak. Ancak kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlenecek

- Sokağa çıkma kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz.

- 65 yaş üstüne sokak kısıtlaması sürecek. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek

- 20 yaş sınırlaması 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

- Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

- Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

- Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

- Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Gece 24.00' kadar hizmet verebilecek.

- Açık hava konserleri saat 24:00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek

- Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.



- Plajlar milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle faaliyet geçecek. Müze yerleri de bu tarihte açılıyor.

- 1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20:00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.

- Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı:

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk hatta güçlendirdik.

Hepimizin geleceğimize dün olduğundan daha berrak zihin dinginliği kazandırdığını düşünüyorum. Elbette alınan tedbirler sebebiyle geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlar olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik. Biner lira dağıtarak sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli destekleriyle küçüklü büyüklü şirketlerimizin ayakta kalmasını temin ettik. İş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 8 milyon 65 yaş üstü yaşlımız ile 20 yaş altı gençlerimizin tüm ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılandı. 6 milyon talebe vefa destek ekimi karşılık verdi. Halkımız yaptığı fedakarlıkların boşa gitmediğinden emin olsun. Son 2,5 aylık sürede yaşadığımız kayıpları geri alacağımızdan şüphemiz yoktur.

TÜRKİYE PARLAYAN BİR YILDIZ OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde, Türkiye'nin daha iyi bir yere geleceğini şimdiden almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkıyor. Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe önümüze bakmada en büyük kaynağımızdır. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.

Kendimize, halkımıza güveniyoruz. Yarın İstanbul Fethi'nin 567 yıl dönümünde milletimizle birlikte çok önemli programlara şahitlik edeceğiz. Fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek.

27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşananlar üzüntüyle hatırladığımız dönemlerdendir. 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün girdiği ilk tarihtir. Bu tarihten sonra demokrasimize karşı birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. En son bu teşebbüsü 15 Temmuz'da yaşadık.

Yarın Sancaktepe'de iki ayda inşa ettiğimiz acil durum hastanesinin açılışını yapacağız.

27 MAYIS DARBESİ İLE ATILIM SÜRECİ KESİNTİYE UĞRAMIŞTIR

Milletin baskısıyla geçilen çok partili siyasi hayatta, Demokrat Partisi'nin başa gelmesiyle yeni bir kalkınma projesi başlattı. Türkiye daha önce birer ikişer tanesine sahip olduğu hidroelektrik barajlarına 18 tane, sulama barajlarına 8 tane, limanlarına 11 tane, havalimanlarına 5 tane, rafinelerine 3 tane ilave etti. Tam bir hukuk katliamı örneği olan düzmece mahkemelerde aylar süren yargılama yapıldı. Sonuçta, Başbakan Menderes ve arkadaşları idam edilirken, yüzlerce kişi de uzun yıllar hapis yattı. 27 Mayıs darbesi ile atılım süreci kesintiyle uğramıştır. Burası uluslararası her türlü toplantıya ev sahipliği yapacak bir ada. Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yad ediyorum. Milletimizin, 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade, cesaret Türkiye'de darbeler cuntalar dönemlerinin artık kapandığının işaretidir. Bu ülkede ezanları susturmayı, bayrakları indirmeye, milletin vermediği gücü gasp etmeye, halka hizmet edenleri idam edenleri göndermeye artık kimsenin gücü yetmeyecektir.

KORONAVİRÜS SALGINI KÜRESEL SINAMALARDAN BİRİDİR

Koronavirüs salgını küresel sınamalardan biridir. Milletimizin verdiği destekle bu süreci tüm tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerden biriyiz. 75 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Yardım isteyen 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık.