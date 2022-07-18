Erdoğan açıkladı: KYK kredi borcu faizleri silindi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi borcu faizlerinin silindiğini, sadece anaparanın ödeneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

KYK kredi borçlarıyla ilgili düzenlemenin gündeme geldiği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. 3 milyondan fazla gencin KYK kredi borcunun faizinin silindiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece ana paranın ödeneceğini belirtti.

Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:

15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıldönümüydü. Milletimiz tarafından akamete uğratılan 15 Temmuz ihanetinin nesiller boyu hatırlanmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkı sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz. Türkiye'nin tökezlenmesini bekleyenlere cevabımız işte bu şekilde vereceğiz.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA SÜRECİ DONDURURUZ"

27 Haziran'daki kabine toplantısının ertesi günü NATO toplantısı için İspanya'ya gittik. Madrid zirvesinde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımını en süt düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması için şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Muhalefetin değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidar olduğumuz müddetçe bizi bağlamaz. İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Duruşumuz nettir, gerisini kendileri bilir.

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en zor günlerinde Türkiye'nin en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ertesi gün Bursa'da programa katılacaktık. Küçük bir rahatsızlık sebebiyle çalışmalarımıza küçük bir ara verdik. İtalya Başbakanı'nın ziyareti ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik.

Bayram döneminde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti.

Ege ve Akdeniz'deki yangınları yakından takip ettik, bakanlardan her aşamada bilgi aldık, gereken yönlendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak, şehitlerimizi yad ettik. O gün Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı sayın Bahçeli ile beraber Saraçhane meydanında buluştuk. Yarınki Tahran zirvesi için biraz sonra Tahran'a gidiyoruz. Perşembe MGK toplantımız var.

İzmit Körfezini otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1.5-2 saatti. Yoğun günlerde çok uzun saatlerde kat edebilen İzmit Körfez Geçişi Osmangazi Köprüsü ile artık kısa sürede tamamlanıyor. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, karayolu kilitlenecek. İzmir-İstanbul otoyolu, senin vekil olduğun yer Bay Kemal, Osmangazi Köprüsü sayesinde yolculuk çile olmaktan çıkmış, artık keyif halini almıştır. 5-16 Temmuz arasında köprüyü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır.

Sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul otoyolu ve Osmangazi köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan, emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır.

Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç sağlamaya başladığını da gösteriyor.

Çanakkale Köprüsü ile geçiş süreci 6 dakikaya inmiştir. Bunlar bize nasip oldu. Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz'da 14 bin araç kullanmıştır. Trafik akışı da bir süre sonra geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır.

"HANİ EKONOMİK SIKINTIDAN BAHSEDİYORDUN"

İstanbul Boğaz geçiş trafiğine rahat nefes aldıran Yavuz Selim Köprüsü de 8 Temmuz'daki araç geçişi ile kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yalan, iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi niyetleri iyi biliyoruz. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8.5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun. Bu kadar korkunç bir rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde birinci el otomobil bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Karayollarında Ulaşım hızı güvenli hale gelirken can kayıpları da yüzde 82 oranında azalmıştır.

Havalimanındaki yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl sahibi herkes kabul edecektir. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı olarak gösterilmektedir.

Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık.

"ÜLKEMİZ BİR SÜREDİR İSTİSNAİ DÖNEMLERDEN GEÇİYOR"

Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17/25 Aralık'taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimleriyle tezahür etmiştir. Salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan küresel çalkantıların faturasını ülkemize kesme girişimi olarak tezahür etmiştir.

Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiş bir ülkedir. Avrupasından Amerikasına kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. İçerde ve dışarda artık yavaş yavaş emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Şubat-Mart ayları birlikte uyguladığımız politkanın olumlu neticelerini daha iyi göreceğiz. Bugünkü sıkıntıları da biz çözüme kavuşturacağız. Yeter ki kardeşliğimize halel getirmeyelim.

Sporcularımız bu yılın ilk 7 ayında gösterdikleri başarılarla hepimizi gururlandırmaya devam ettiler. Ülkemize bu yıl 2632 madalya kazandıran sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum. Önümüzde 9-18 Ağustos'ta yapılacak Konya İslami Dayanışma Oyunları ile Eylül'de düzenlenecek İzmit Dünya Göçebe Oyunları var. Ardından da Paris Yaz Olimpiyat oyunları geliyor. Gençlerimizin vatanımızın her köşesindeki tarihi eserleri görmesi için müze kart cinsi kart uygulamasını da hayata geçirdik. 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecekler.

Bu yıl 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etmiştir. Öğrencilerimiz lisansta 850 TL, bu göreve geldiğimizde 45 liracıktı, yüksek lisansta 1700 lira, doktora da 2550 lira kredi ya da bıurs alıyor. Yılbaşında bu rakamalrı revize edeceğiz, yükselteceğiz. Kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Bu sürede öğrenci sigorta girişi olan işe başlamamışsa E-Devlet üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Yıllık güncelleme yurt içi fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu, faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Sıkıyorsa gel bunu ispatla, kimden faiz almışız ortaya koy.

KYK KREDİ BORÇLARININ FAİZİ SİLİNDİ

Son dönemde enflasyonun yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Haftalar öncesinden talimatları verdik. Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bri yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar.

ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME MÜJDESİ

Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır.

TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak.