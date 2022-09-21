Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.
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