Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi

Bu sefer açıklama AK Partili isimden: ''Süleyman Soylu siyaseti bırakıyor''

Sırbistan Cumhurbaşkanı: ''Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz''

Dolar bir kez daha rekor kırdı