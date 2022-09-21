  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Etiketler erdoğan görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miss Turkey 2022 birincisi, Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say'ın Instagram paylaşımları büyüledi
Almanya'dan gelen gurbetçi evine girdiğinde gözlerine inanamadı
Heyecanlandıran açıklama: ''Türkiye'de üretiliyor, altını sollayacak!''
Bu sefer açıklama AK Partili isimden: ''Süleyman Soylu siyaseti bırakıyor''
Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge, Amsterdam'da aşka geldi
Kriz kahini ünlü ekonomistten korkutan tahmin
Sırbistan Cumhurbaşkanı: ''Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz''
Dolar bir kez daha rekor kırdı
Yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili yeni açıklama
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda kürsüye bu fotoğrafla çıktı