Erdoğan: ''Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız?''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Vatanı, bayrağı ve istikbali uğruna canını feda eden Maraşlılar bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu gösterdi. Maraş'ın kahramanlığı bundan ibaret de değildir. 950'li yıllarda yine destansı bir mücadeleyi Bizans'a karşı veren Maraş halkı, tarihçileri kendine hayran bıraktırmıştır.

- Bizim davamız senlik, benlik davası değildir. İstiklal ve istikbal davasıdır. Bu sancağı yere düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yürek de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye vurdukça Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

- Maraş, Kahramanmaraş... Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız? Ezanlarımızı susturmaya çalışan hainleri tepelemeye hazır mıyız? Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan toprağımızdan bir avuç almaya çalışan hainleri kovalamaya hazır mıyız?