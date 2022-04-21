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Erdoğan: ''Bölgenin en güçlü ülkesi olana kadar çalışacağız''

Erdoğan: ''Bölgenin en güçlü ülkesi olana kadar çalışacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıklarıyla koordinasyon hâlinde yürüttüğü tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir.

Deniz kuvvetlerimizi sürekli geliştirmeye özel önem veriyoruz. Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ordumuz dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten insani güçtür. Biz sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz operasyonlarla dünyanın takdirini kazandık.

Kahraman askerlerimizin halen Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine başarılı bir harekat düzenliyor. Mavi Vatan Tatbikatı'nı icra eden Deniz, kara, hava, jandarma unsurlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan mavi vatan tatbikatı
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