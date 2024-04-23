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Erdoğan bu yılda 23 Nisan oturumuna katılmadı

Erdoğan bu yılda 23 Nisan oturumuna katılmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu senede TBMM'de yapılan 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yapılan 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmadı. Irak'tan dönen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Türkiye'nin 81 kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu yapıldı.

Irak'tan dönen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki Özel Oturum'a katılmadı. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilen Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene de TBMM'yi es geçip İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği’ne katılmıştı.

Erdoğan, TBMM'de yapılan 23 Nisan Özel Oturumu'nda 2020 yılından beri katılmıyor. Erdoğan, son olarak 2019'daki özel oturama katılmıştı.

Etiketler recep tayyip erdoğan TBMM 23 nisan özel oturumu 23 nisan
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