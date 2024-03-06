Erdoğan: ''Bunun adı siyasi şantajcılık''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin eski belediye başkanlarını ve eski milletvekillerini başka partilerin aday göstermesini ''siyasi şantajcılık'' olarak nitelendirdi. Erdoğan, ''Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara, ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime 25 gün kala seçim çalışmalarını Malatya ve Elazığ’da sürdürüyor. Erdoğan günün ilk mitingini Malatya’da Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasında, “Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.” dedi.

“BİZE KAYBETTİRMEK ÇALIŞIP, GÖLGEMİZDE YÜRÜMEYE KALKANLARA MÜSAADE ETMEYİZ”

Türkiye’nin özgür ve demokratik bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsteyen istediği yerde aday olabilir. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz.” dedi.

“BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR”

“Hiçbir faydanız dokunmayacak, hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına katkı yapmayacaksınız; sadece yalan yanlış konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız… Bunun adı siyasi şantajcılıktır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum.” dedi.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI AY SONUNA KADAR 75 BİNE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında deprem bölgesinde süren konut çalışmalarındaki son durumu da aktardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Erdoğan, depremin etkilediği kentlere yeniden dönüşlerin hızlanması için iskan ve istihdam projesi başlattıklarını söyledi, “ASELSAN, Malatya’da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor.” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Malatya yine sandıkta destan yazdı. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart’ta da Malatya’da Cumhur İttifakı’nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum. Malatya bugüne kadar bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. Bu defa da Türkiye Yüzyılı’nın inşasında Malatya’yla birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.

Malatyalı kardeşlerim kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya’nın insanı mert olur, pusulasını şaşıranı Kandil'le demlenmeyi marifet sayanı Malatya affeder mi?

Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren, evi, iş yeri hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?

"48 BİN 837 KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR"

Malatya’da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm içinde 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu. Hatta bunlardan 500’ü konutlarını inşa etmeye başladılar. İmar çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına kavuşturmaktır.

"ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ"

Depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. Savunma sanayii yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak iskan ve istihdam projesi başlattı. ASELSAN, Malatya’da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor.

Teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Depremde sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

“AK PARTİ’NİN BELEDİYECİLİK TECRÜBESİNİ KİMSEYLE TARTIŞMAYIZ”

Türkiye dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Malatya şahit olsun ki; bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecek.

Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, mahallelerindeki muhtarlarını seçecek. Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde işbirliği yapıyoruz. AK Parti’nin belediyecilik tecrübesini kimseyle tartışmayız. Belediye başkanlığı da bir bayrak yarışıdır. Malatya Büyükşehir ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek, bugün vazifeye talip kardeşlerimizin yanında olacağız.

“KENDİLERİ KAZANMAK DEĞİL BİZE KAYBETTİRMEK İÇİN ÇALIŞAN PARTİLER ORTAYA ÇIKTI”

Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde aday olabilir. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz.

"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Hiçbir faydanız dokunmayacak, hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına katkı yapmayacaksınız; sadece yalan yanlış konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız… Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Bu habis siyeset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum."