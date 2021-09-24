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Erdoğan: ''Çoktan çözdük, aştık, bitirdik''

Erdoğan: ''Çoktan çözdük, aştık, bitirdik''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve HDP'nin yeniden gündeme getirdiği 'Kürt sorunu' için "Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nın çıkışıyla başlayan 'Kürt sorunu' tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun. Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır, değil midir, onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler; yani HDP midir, şu mudur, bu mudur… Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Çünkü bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında "'Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…' Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim." ifadelerini kullandı.

 

 

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