Erdoğan Diyarbakır'da: Bunlara 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Önümüzdeki hafta olacak bayramınızı şimdiden kutluyorum. Dünyalar güzeli Dicle'nin incisi Diyarbakır'da sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu şehrin her taşında medeniyet var. Dicle'nin ve Fırat'ın coşkusu bu şehrin her karış toprağında kendini belli ediyor. Karşımdaki muhteşem topluluk bunu haykırıyor. Kardeşliğin, barışın timsali olan bu şehrin başı hep dik durmuştur. Bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Diyarbakır'ın tüm ilçelerini sokaklarını ayrı ayrı selamlıyorum.

Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini, beraberliği, kardeşliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Geçmişte bu şehre ve insanlarına yapılan yanlışlar, yapılan zulümler oldu mu? Elbette oldu. Müze ve kültür merkezi haline getirmekte olduğumuz eski Diyarbakır cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerde? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Bunların derdi Kürt değil. Bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?