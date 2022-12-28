Erdoğan: ''Dünya başarılarımızı manşetlere taşıyor''

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizde bir kesim arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasına karşı olmadığımızı tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim. Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bilim insanlarımızı ve siz değerli misafirlerimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Bu ödüllerin ilk kez verildiği 1966 yılından bu yana toplam 839 bilim insanı ödüllendirildi. Atalarımız, marifet iltifata tabidir iltifatsız emek zayidir diyor.

Başbakanlığımız döneminde de bu çalışmalara destek verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tümünün ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığınızı biliyoruz. Ödül alan bilim insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz. Bilim ve teknolojiyi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç olarak görüyoruz. TÜBA ve TÜBİTAK ülkemizin alt yapısına önemli katkılar yapıyor.

TÜBA araştırma ve yayınlarıyla da literatüre değerli katkılar sağlıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında da milli teknoloji hamlesi, eserlerini kazandıracağız. Bu eser için tüm hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Son 1 yılda TÜBİTAK'ın 174 üniversitenin projesine 1 buçuk milyar liradan fazla destek verdik.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRİYORUZ"

Nitelikli insan gücüyle sürekli gelişen alt yapısıyla Gebze Yerleşkesinde TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kurduk. Ülkemizde bir kesim arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasına karşı olmadığımızı tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim.

Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Araştırma laboratuvarları tersine göç olayında önemli rol oynuyor. 56'sı doktoralı 160 araştırmacı çalışıyor. Ülkemiz dünyayla yarışır bilime sahiptir. Tasarım merkezlerimizde on binlerce projeler yürütülüyor. Geniş bir alanda başarılı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz 3 öğrencimizi Antarktika bilim seferine dahil ediyoruz.

"TEKNOFEST KUŞAĞINA GÜVENİYORUZ"

Bilime ve teknolojiye yaptığımız yatırımların meyvelerini her alanda toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim ve Teknoloji çalışmalarında önemli bir durgunluk yaşadık. Yeniden şahlanışa geçiyoruz. Allah'ın izniyle bu coğrafya bilimin ve teknolojinin merkezlerinden biri olacaktır. Çünkü TEKNOFEST kuşağına güveniyoruz. Gençler birçok şeyi başararak yarınlara hazırlanıyor.

"DÜNYA BAŞARILARIMIZI MANŞETLERİNE TAŞIYOR"

TB2'yle başladığımız yolculukta şimdi Kızılelma'ya geldik. Dünya bizim insansız hava araçlarındaki başarılarımızı manşetlere taşıyor demek ki bu millet yapar mı yapar.Havada ATAK'ı Tayfur'u karada Piri Reis'i saymıyorum bile. Savunma sanayiindeki topyekün değişimin anlamı önümüzdeki dönemde daha iyi anlaşılacaktır.

Kızılelma ilk havalandığında hep birlikte duygulandık. Bize bu kadarı yetmez. İstiyoruz ki bu fotoğrafı her gün daha da zenginleştirelim. Bu kutlu yürüyüşte TÜBA ve TÜBİTAK'a büyük iş düşüyor.

Bir kez daha ödül alan bilim insanlarımızı tebrik ediyorum.