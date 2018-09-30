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  4. 30 Eylül 2018 16:19

Erdoğan duyurdu: Her türlü yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki deprem ve tsunami felaketiyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Erdoğan duyurdu: Her türlü yardıma hazırız
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında, "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştı.

Endonezya'daki deprem ve tsunamide ağır bilançoEndonezya'daki deprem ve tsunamide ağır bilanço

 

recep tayyip erdoğan , endonezya
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