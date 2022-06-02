Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.

Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, dedim gezmende fayda var ve bugün oraya gidip gezdiler. Gezdikleri zaman da buraya hayran kalıyorlar. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz. Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşımı "Dünyayı dolaşacaksınız, beğendiklerini alacaksınız ve sonra projelendirip milletin evini yapacağız" Sağolsun dünyayı dolaştılar. Mesele işte bu, bütün batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha, alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın.

İstanbul'da Rami Kışlamız vardı. Bu tarihi kışlamızı aynen burası gibi kütüphaneye çeviriyoruz. İnşallah orası da bu yıl sonu veya önümüzdeki yıl başı bitecek. Orada da yine öğrencilerimiz 24 saat rahatlıkla derslerini çalışacaklar. Kendilerine bu devlet ikramlarını yapacak. Sergi salonumuz kendi alanında ülkemizin en iyi etkinlik alanı. Bu eserlerden kim rahatsız olabilir ki? Tepki gösterenler aslında kendi ülkelerinin medeniyet mirasının zenginleşmesinden rahatsız oluyorlar. Biz ne yapıyorsak milletimiz için özellikle de gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün ödül töreninde bir arada olduğumuz Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması bu çabanın ürünlerinden bir tanesidir. İçinizden birileri uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşemiz, Ahmetimiz var. Bize düşen bunun altyapısını yapmak, yaptık.

Ödüllerini takdim edeceğimiz gençlerimizin araştırma projeleri külliyenin sergi salonunda sergilendi. Burada ödüllerini vereceğimiz gençlerimizin her birini ve öğretmenlerini özellikle tebrik ediyorum. Biz sık sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz: Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz? Ben de "Gençlerle birlikte yürüyen insan yorulur mu?" diyorum. Enerjiyi sizden alıyorum, aldığım enerjiyi de bir yere vermem lazım. Nereye? Eserlere...

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları baş örtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere... Bunlar görünüşte 'mış' gibi yaparlar. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur. Gençler, Adnan Menderes'ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİP ONLARI GÖMÜYORSAK, GÖMMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Meşhur Boraltan Köprüsü'nde askerlerimiz düşmanın eline bırakılmış, askerlerimiz dönemin yönetimine "Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama teslim etmeyin" demişlerdir. Maalesef düşmana teslim ettiler, o zaman bizim mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler. Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var, evet. Ama şehitlerimizin 10, 15, 20 kat öldürülen teröristler var. Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri, bürokratları unutmadık.

Türkiye'de göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz vardı şimdi 207 üniversitemiz var. Gençlerimiz sadece eğitimlerine odaklanabilsin diye her türlü yatırımı yapıyoruz, yapacağız. Gençlerimizi araştırmaya ısındıracak her adımı atıyoruz. Bakü'deki festivalde gençlerimizin neler yapabildiğine şahit olduk. İnşallah bu sene Teknofest'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Siz tekstil kağıdı nedir bilir misiniz? Biz bunları abilerimizden satın alamazdık, vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanına gidersiniz, o kitabınız yok, 1 hafta sonraya size gün verirlerdi. Biz bunları yaşadık, dedik ki bu nesil bunları yaşamasın. Kitaplarınızı sıralarınızın üzerine koyalım ve eğitim-öğretim yılı başlarken yavrularımız kitaplarını sıralarının üzerinde görsünler. Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Devam edecek miyiz? Evet, devam edeceğiz.

Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz.

Geleceğin teknolojilerine şimdiden hazırlanmanız için eğitim imkanı sağlanıyor. Atölyelerin sayısı şu anda 66'ya yükselmiş durumda. Yazılım, tüm sektörlerin odağında olmaya başladı. Adeta bir yazılımcı ordusu kuruyoruz. Konya, Kocaeli, Kayseri, Üsküdar, Elazığ ve Antalya'da 7 bilim merkezi faaliyet gösteriyor. Buralarda evlatlarımız bilimle buluşuyor. Sanayide ihtiyaç duyulan doktoralı insan kaynağı sayısını artırmak için teşvikler veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında birçok programla gençlerimizin yanında oluyoruz, olacağız.

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan. Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz bizleri gururlandırıyor. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması 12 ana alanda ve 43 tematik konuda gerçekleştirildi. Yarışmaya 3453 farklı okuldan 25 bin 95 proje başvurusu yapıldı. Bu yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü olan öğrencilerimize para ödülü veriyoruz. Dereceye giren öğrencilerimiz Üniversite sınavlarında da avantaja sahip oluyor. Ayrıca bu gençlerimiz ülkemizi uluslararası arenada da temsil edecek. 2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA'mız SİHA'mız AKINCI'mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz.

BAYKAR sağolsun başladı çalışmayı. Hem o İHA'yı hem yetmez dedi SİHA'yı ve şimdi de ailece AKINCI'yı ürettiler. Bu üretim devam ediyor, artık biz, bize çalışıyoruz. İşte Türk'ün gücü buradan geliyor. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz, biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız. Belki de şimdi bu salonda o göndereceğimiz evladımız. Bu yarışı da müptezel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle Teknofest kuşağıyla kazanacağız.